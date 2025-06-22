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إيران.. تنفيذ حكم الإعدام في عميل لإسرائيل كشف أسرارا استراتيجية

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أرشيفية
 
الأحد، 22-06-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري- نفذت السلطات الإيرانية اليوم الأحد حكم الإعدام في مجيد مصيبي بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، وكشف أسرار استراتيجية عن البلاد.

وتم توجيه تهم الحرب والإفساد في الأرض للجاسوس، وبعد استكمال الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم في المحكمة العليا، تم تنفيذ الإعدام بحقه.

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وقدم الجاسوس معلومات سرية وبعض الأماكن الحساسة في إيران، بالإضافة إلى تفاصيل حول الأفراد المستهدفين إلى الموساد.


في غضون ذلك، تم اعتقال عميل ميداني آخر لإسرائيل في محافظة مازندران شمال إيران. وكان الشخص المذكور قد أكمل دورات تخصصية وتدريبا عسكريا في دولة أجنبية. وخلال اعتقاله وتفتيش مخبئه، عثر على معدات تقنية وأجهزة تجسس واتصال ومصادرتها.

 

RT

 
gnews

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