الأحد 2025-06-15 04:24 م
 

إيران تنفي أنها طلبت من قبرص توصيل رسائل إلى إسرائيل

علم إيران
إيران
 
الأحد، 15-06-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الأحد إن بلاده لم تبعث أي رسالة إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة.

اضافة اعلان


جاء ذلك بعدما قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في وقت سابق اليوم إن طهران طلبت من نيقوسيا نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل.

 
gnews

أحدث الأخبار

محروقات

اقتصاد محلي "الطاقة": ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

علم إيران

عربي ودولي إيران تنفي أنها طلبت من قبرص توصيل رسائل إلى إسرائيل

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا" لمقتل مدنيين في إسرائيل

بربر

المرأة والجمال دليلك لاختيار الكونسيلر المثالي للهالات السوداء

نننن

منوعات عجوز بعمر الـ 92 تدهش العالم بـ 300 تمرين ضغط وبطن يومياً

ب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا ميدانيا لشابات من الشمال والوسط

أبراج كهربائية

أخبار محلية شركة الكهرباء الوطنية : بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز "مؤقتا"

ففتفت

منوعات طفل صيني يذهل مواقع التواصل بابتكار 300 تسريحة لشقيقته - صور



 
 





الأكثر مشاهدة