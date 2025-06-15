إيران تنفي أنها طلبت من قبرص توصيل رسائل إلى إسرائيل

جاء ذلك بعدما قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في وقت سابق اليوم إن طهران طلبت من نيقوسيا نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل.
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