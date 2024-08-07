إيران تنفي اتهامات أميركية بالتخطيط لاغتيال ترمب

وأوردت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إن المحققين في مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقدون أن مؤامرة الاغتيال كانت تستهدف مسؤولين آخرين حاليين وسابقين في الحكومة الأميركية إلى جانب استهداف ترمب بتوجيه إيراني".
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