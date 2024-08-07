إيران تنفي اتهامات أميركية بالتخطيط لاغتيال ترمب

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر ولائحة اتهام غير معلنة أن الولايات المتحدة وجهت تهما لرجل باكستاني بشبهة صلته بإيران ومؤامرة اغتيال ربما كانت تستهدف الرئيس السابق دونالد ترمب وآخرين، وقال البيت الأبيض إنه يتتبع "التهديدات الإيرانية"، في حين قالت إيران إن تلك "الادعاءات لا أساس لها".



وأوردت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إن المحققين في مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقدون أن مؤامرة الاغتيال كانت تستهدف مسؤولين آخرين حاليين وسابقين في الحكومة الأميركية إلى جانب استهداف ترمب بتوجيه إيراني".