إيران تنفي تزويد روسيا بصواريخ بالستية وتدعو أوروبا للبحث عن "قصة أخرى"

وكتب عراقجي على منصة X: "في الاجتماع مع جوزيف بوريل وإنريكي مورا في نيويورك ذكرت بعض الأشياء".
وأضاف: التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدا وله تاريخ يعود إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية، فيما بعض الأوروبيين يزودون الكيان الإسرائيلي بأسلحة متطورة وشاركوا بحماس في العمليات العسكرية ضد إيران.
وتابع: "هناك نقطة أخرى وهي أن سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تزال قائمة والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا تتبع تعليمات وزارة الخزانة الأمريكية بشكل كامل".
وأضاف: "أؤكد بوضوح ومرة أخرى ما قلته وأن إيران لم تزود روسيا بالصواريخ الباليستية. إذا كانت أوروبا تحتاج إلى ذريعة لتقليص أطماع الكيان الإسرائيلي فمن الأفضل لها أن تبحث عن قصة أخرى".
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