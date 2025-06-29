إيران تنفي توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها

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الوكيل الإخباري- نفت إيران، الأحد، توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها بعدما دعت صحيفة إيرانية إلى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه "جاسوسا". اضافة اعلان





وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية "كلا، ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة".