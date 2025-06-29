إيران تنفي توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها

وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية "كلا، ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة".
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