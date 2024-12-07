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إيران تنفي صحة الأنباء حول إخلاء سفارتها في دمشق

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أرشيفية
السبت، 07-12-2024 12:20 م

الوكيل الإخباري- نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم السبت صحة الأنباء عن إخلاء السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدا أنها تواصل عملها بشكل طبيعي.

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وقال بقائي في إفادة صحيفة: "الادعاءات المتعلقة بإخلاء سفارة إيران في دمشق غير صحيحة، والسفارة ما زالت فعّالة وتواصل أنشطتها المعتادة".


وجاء النفي الإيراني عقب إعلان صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر لم تذكرها أن إيران "بدأت إخلاء قواتها العسكرية وموظفي سفارتها في دمشق والمدنيين من الأراضي السورية".


وقالت الصحيفة: "شرعت إيران أمس الجمعة في إجلاء قيادتها العسكرية وعناصرها من سوريا، حيث تم إجلاء ضباط رفيعي المستوى من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان والعراق، كما يتم إجلاء عناصر الحرس الثوري وبعض موظفي السفارة وعائلاتهم والمدنيين الإيرانيين".


وحسب الصحيفة فإن "عمليات الإجلاء تمت بشكل جزئي عن طريق الرحلات الجوية إلى طهران، وعبر طرق برية إلى لبنان، والعراق، وميناء اللاذقية السوري".

 

RT

 
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