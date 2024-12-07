إيران تنفي صحة الأنباء حول إخلاء سفارتها في دمشق

وجاء النفي الإيراني عقب إعلان صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر لم تذكرها أن إيران "بدأت إخلاء قواتها العسكرية وموظفي سفارتها في دمشق والمدنيين من الأراضي السورية".
وقالت الصحيفة: "شرعت إيران أمس الجمعة في إجلاء قيادتها العسكرية وعناصرها من سوريا، حيث تم إجلاء ضباط رفيعي المستوى من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان والعراق، كما يتم إجلاء عناصر الحرس الثوري وبعض موظفي السفارة وعائلاتهم والمدنيين الإيرانيين".
وحسب الصحيفة فإن "عمليات الإجلاء تمت بشكل جزئي عن طريق الرحلات الجوية إلى طهران، وعبر طرق برية إلى لبنان، والعراق، وميناء اللاذقية السوري".
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