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إيران تنفي لقاء سفيرها في الأمم المتحدة بإيلون ماسك

علم إيران
علم إيران
الأحد، 17-11-2024 02:13 ص
الوكيل الإخباري-   نفت إيران بصورة "قاطعة" السبت حصول أي لقاء بين رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك وسفيرها لدى الأمم المتحدة، معربة عن "استغرابها" لنقل وسائل إعلام هذا الخبر، بحسب ما نقلت وكالة إرنا عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التقى الاثنين السفير أمير سعيد إيرواني سعيا إلى "تخفيف التوتر" بين طهران وواشنطن.
 
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