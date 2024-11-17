إيران تنفي لقاء سفيرها في الأمم المتحدة بإيلون ماسك

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التقى الاثنين السفير أمير سعيد إيرواني سعيا إلى "تخفيف التوتر" بين طهران وواشنطن.
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