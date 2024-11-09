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إيران تنفي مزاعم أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب وتصفها بالمؤامرة

دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية
دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية
السبت، 09-11-2024 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن اتهام طهران بالسعي لاغتيال مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين غير صحيح وثبت كذبه، وذلك ردا على مزاعم أمريكية تتهم إيران بالسعي لاغتيال دونالد ترامب، الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقالت الخارجية الإيرانية إن "تكرار الاتهام مؤامرة من الكيان الصهيوني وأعداء إيران لتعقيد القضايا بين واشنطن وطهران".

وأكدت الوزارة أن طهران ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لنيل حقوقها.

الجزيرة
 
gnews

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