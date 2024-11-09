إيران تنفي مزاعم أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب وتصفها بالمؤامرة

وقالت الخارجية الإيرانية إن "تكرار الاتهام مؤامرة من الكيان الصهيوني وأعداء إيران لتعقيد القضايا بين واشنطن وطهران".
وأكدت الوزارة أن طهران ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لنيل حقوقها.
الجزيرة
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