إيران تنفي مسؤوليتها عن استهداف سفينة كورية في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- نفت إيران، الخميس، ضلوعها في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع.





ووقع الانفجار الذي أعقبه حريق على متن سفينة الشحن "إتش إم إم مارو" التي ترفع علم بنما والتي كانت تقل طاقما مؤلفا من 24 فردا الاثنين.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقا إن إيران "أطلقت بعض الطلقات" على السفينة، ودعا كوريا الجنوبية إلى الانضمام للعمليات الأميركية التي تهدف إلى استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر الممر المائي المغلق.



وقالت سفارة إيران في سيول في بيان إن طهران "ترفض بشدة وتنفي بشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بضلوع القوات المسلحة الإيرانية في الحادثة التي تسببت بأضرار لسفينة كورية في مضيق هرمز".



وأوضحت أنه مذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر شباط "أكدت طهران مرارا أن مضيق هرمز يشكل جزءا لا يتجزأ من جغرافيتها الدفاعية".



وأضافت "وبناء على ذلك، فإن المرور الآمن عبر مضيق هرمز يتطلب الامتثال الكامل للقواعد المعمول بها. في ظل هذه الظروف، فإن أي تجاهل للمتطلبات المعلنة والواقع التشغيلي... قد يؤدي إلى حوادث غير مقصودة".



وأشارت السفارة إلى أن "مسؤولية هذه العواقب تقع على الأطراف التي تمضي قدما في عمليات النقل أو النشاطات في المنطقة دون مراعاة هذه الاعتبارات على النحو الواجب".





