 
السبت 2024-12-07 07:50 م
 

إيران تنفي مغادرة عائلة الأسد من سوريا

بشار الاسد
بشار الاسد
السبت، 07-12-2024 07:12 م
الوكيل الإخباري-   نفى عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يعقوب رضازاده خبر خروج عائلة بشار الأسد من سوريا.اضافة اعلان


وأفاد بأن علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني سافر أمس إلى سوريا والتقى الأسد.
 
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