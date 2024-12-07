إيران تنفي مغادرة عائلة الأسد من سوريا

07:12 م

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الوكيل الإخباري- نفى عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يعقوب رضازاده خبر خروج عائلة بشار الأسد من سوريا. اضافة اعلان





وأفاد بأن علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني سافر أمس إلى سوريا والتقى الأسد.