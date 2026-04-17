السبت 2026-04-18 12:45 ص

إيران تنفي موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب

علم إيران
إيران
 
الجمعة، 17-04-2026 11:19 م
الوكيل الإخباري-   نفت إيران، الجمعة، موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك غداة تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول هذا الموضوع الذي يقع في صلب الخلاف العميق بين الجانبين.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي إن "اليورانيوم المخصب لإيران لن ينقل إلى أي مكان. فكما أن التراب الإيراني مقدس بالنسبة إلينا، لهذه القضية أهمية كبيرة في نظرنا".
 
 


