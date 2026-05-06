إيران تنفي وقوع أضرار جراء اعتراض طائرات مسيّرة قرب جزيرة قشم

09:06 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن السلطات في منطقة هرمزجان أن دويا قويا سُمع في جزيرة قشم جنوبي إيران نجم عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرات مسيّرة صغيرة وطائرات استطلاع، مؤكدة عدم وقوع أي اصطدام أو أضرار أو انفجار. اضافة اعلان





وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عمليات اعتراض عدة لطائرات مسيّرة من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية، لا سيما فوق طهران، على الرغم من وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.









