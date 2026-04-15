الأربعاء 2026-04-15 03:16 م

إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

الأربعاء، 15-04-2026 02:24 م

الوكيل الإخباري-   هددت إيران، الأربعاء، بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر الذي لا تملك حدودًا مباشرة معه، في حال استمرار الحصار المفروض من الولايات المتحدة على موانئها.

وقال قائد القوات المسلحة الإيرانية الجنرال علي عبد الله إن استمرار الولايات المتحدة في حصارها البحري و"خلق حالة من عدم اليقين بشأن أمن السفن التجارية الإيرانية وناقلات النفط"، سيشكل "مقدمة" لخرق وقف إطلاق النار الساري منذ 8 أبريل.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "لن تسمح القوات المسلحة الإيرانية بأي صادرات أو واردات في الخليج" أو "بحر عُمان أو البحر الأحمر".

كان الجيش الأميركي قد أعلن، الأربعاء، أن الموانئ الإيرانية "حوصرت بالكامل"، وأن حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران توقفت تمامًا.

وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) براد كوبر في بيان، إنه "تم تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل، مع احتفاظ القوات الأميركية بالتفوق البحري في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "يُقدَّر أن 90 بالمئة من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر، وفي أقل من 36 ساعة منذ تطبيق الحصار، أوقفت القوات الأميركية تمامًا حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران".

 
 


