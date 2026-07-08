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إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضها لهجوم

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أرشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 06:09 م
الوكيل الإخباري- هددت إيران، اليوم الأربعاء، بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي بالكامل في حال تعرضها لأي هجمات عسكرية جديدة، وسط توتر متصاعد مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


ونقل تلفزيون "برس تي في" الإيراني الحكومي، عن مصدر أمني مطلع، قوله: "إن إيران ستغلق مضيق هرمز بشكل كامل في حال وقوع أي هجمات جديدة تستهدف أراضيها أو مصالحها".

وأضاف المصدر المطلع، أن "طهران ستضرب أهداف العدو بنسبة لا تقل عن اثنين إلى واحد"، ردًا على أي تحرك عسكري عدائي، على حد تعبيرها.

واليوم، لوّح ترامب، خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باستهداف البنية التحتية الإيرانية كـ "محطات الكهرباء والمياه" إذا اقتضت الضرورة، واحتلال جزيرة خرج.

ووصف الرئيس الأمريكي قادة طهران بـ"المجانين" الذين ينتهكون الاتفاقات المؤقتة، مؤكدًا أن واشنطن ستوقف البرنامج النووي الإيراني بنفسها إن لم تلتزم طهران بتعهداتها.
 
 


gnews

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