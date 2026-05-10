إيران تهدد باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة في حال مهاجمة ناقلاتها

الأحد، 10-05-2026 12:58 ص

الوكيل الإخباري-   هدد الحرس الثوري الإيراني، السبت، باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة و"السفن المعادية" إذا هُوجمت ناقلات النفط التابعة لها .

وقالت قيادة بحرية الحرس في بيان صدر غداة هجمات أميركية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عُمان، إنّ "أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدي إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأميركية في المنطقة وعلى السفن المعادية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

 
 


