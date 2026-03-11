إيران تهدد باستهداف المراكز المالية لأمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط

وقال المتحدث الرسمي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الحكومية: "بعد حملتهم الفاشلة، استهدف الجيش الأمريكي الإرهابي والنظام الصهيوني الشرير (إسرائيل) أحد بنوك البلاد".
ووصف الضربة بأنها غير شرعية، وقال إنها تعطي طهران "مبرراً" لاستهداف "المراكز الاقتصادية والبنوك" الأمريكية والإسرائيلية.
وحذر المتحدث الناس في المنطقة من البقاء على بعد كيلومتر واحد على الأقل من البنوك، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقع "رداً انتقامياً ومؤلماً".
لم يحدد أي بنك في إيران كان مستهدفاً.
