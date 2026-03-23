إيران تهدد "بالرد بالمثل" في حال استهداف محطاتها للطاقة

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، الاثنين، إن إيران سترد على أي هجوم يستهدف قطاع الكهرباء لديها من خلال استهداف محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية، وكذلك المحطات التي تزود القواعد الأميركية بالكهرباء في دول المنطقة.

وتراجع البيان على ما يبدو عن التهديدات السابقة لمحطات تحلية المياه في المنطقة، والتي تعتبر حاسمة لتوفير مياه الشرب في دول الخليج.



وقال البيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية حكومية "ادعى الرئيس الأميركي أن الحرس الثوري يعتزم مهاجمة محطات تحلية المياه وإلحاق أضرار بشعوب دول المنطقة".