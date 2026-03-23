الإثنين 2026-03-23 11:55 ص

إيران تهدد "بالرد بالمثل" في حال استهداف محطاتها للطاقة

الإثنين، 23-03-2026 09:01 ص

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، الاثنين، إن إيران سترد على أي هجوم يستهدف قطاع الكهرباء لديها من خلال استهداف محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية، وكذلك المحطات التي تزود القواعد الأميركية بالكهرباء في دول المنطقة.

وتراجع البيان على ما يبدو عن التهديدات السابقة لمحطات تحلية المياه في المنطقة، والتي تعتبر حاسمة لتوفير مياه الشرب في دول الخليج.


وقال البيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية حكومية "ادعى الرئيس الأميركي أن الحرس الثوري يعتزم مهاجمة محطات تحلية المياه وإلحاق أضرار بشعوب دول المنطقة".


وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت باستهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن في غضون 48 ساعة.

 
 


