الأحد 2026-03-29 06:15 ص

إيران تهدد بضرب الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط

الأحد، 29-03-2026 05:26 ص
الوكيل الإخباري-   هدد الحرس الثوري الإيراني الأحد باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في إيران.اضافة اعلان


وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية "إذا أرادت الحكومة الأميركية أن لا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، عليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل الاثنين 30 آذار ظهرا".

ونصح الحرس الثوري "موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد" على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

توجد فروع لجامعات أميركية عديدة في دول الخليج مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.
 
 


عربي ودولي دوي صفارات الإنذار في المطلة شمال إسرائيل

أكدت صحيفة معاريف اعتراض صاروخ أطلق من إيران باتجاه جنوبي إسرائيل.

عربي ودولي وكالة مهر: دفعة صواريخ إيرانية باتجاه جنوب إسرائيل

تعبيرية

فن ومشاهير وفاة فنان عربي شهير- صورة

علما الإمارات والعراق

عربي ودولي العراق والإمارات تؤكدان حرصهما على احترام سيادة الدول وتعزيز استقرار المنطقة

مبنى مجلس النواب

شؤون برلمانية لجان نيابية تناقش الأحد مشاريع قوانين وقضايا عدة

إيران تهدد بضرب الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط

عربي ودولي إيران تهدد بضرب الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط

واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لعمليات برية في إيران بينما لم تتأكد موافقة ترامب

عربي ودولي واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لعمليات برية في إيران بينما لم تتأكد موافقة ترامب

انفجار عقب غارة إسرائيلية بالقرب من مخيم خيام يؤوي نازحين في غزة

فلسطين 6 شهداء بغارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة



 






