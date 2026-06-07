إيران تهدد بـ"هجمات مدمرة" على إسرائيل إذا توسعت عملياتها في لبنان

الوكيل الإخباري- حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن بلاده ستشنّ "هجمات مدمرة" على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردّت على الإجراء الإيراني.

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