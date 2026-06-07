إيران تهدد بـ"هجمات مدمرة" على إسرائيل إذا توسعت عملياتها في لبنان

وقال إن إيران كانت قد حذّرت مسبقاً من أنها ستستهدف الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، مطالباً إسرائيل بوقف هجماتها على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.
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