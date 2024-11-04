إيران تهدد بهجوم "معقد" واستخدام "أسلحة أقوى" في ردها المحتمل

وفي هذا السياق، نقلت موقع "إيران إنترناشونال" تصريحات لمسؤولين إيرانيين، خلال محادثاتهم مع دبلوماسيين عرب، بأن إيران ستقوم بـ "ردٍ معقد وأقوى" يشمل مشاركة الجيش.
وذكرت نقلاً عن عدد من المسؤولين الإيرانيين، أن الرد الإيراني على الهجمات "الإسرائيلية" سيكون "رداً معقداً وأقوى"، وأن الجيش الإيراني سيكون جزءاً من هذا الرد.
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