الثلاثاء 2026-05-26 11:09 ص

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم
إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم
 
الثلاثاء، 26-05-2026 10:31 ص
الوكيل الإخباري-  حذر الناطق باسم القوات الإيرانية أبو الفضل شكارتشي بعد الضربة الأمريكية ليلة أمس لجنوب إيران من أن أي اعتداء جديد على بلاده، سيواجه بردّ يتجاوز الإقليم ومنع خروج النفط من المنطقة.اضافة اعلان


وفقاً لمصادر ، استهدفت طائرات حربية أمريكية إسرائيلية الليلة الماضية عدة زوارق إيرانية في جنوب جزيرة لارك، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الإيرانيين.

وتم التعرف حتى الآن على أسماء ثلاثة من القتلى وهم: عباس إسلامي، وقدرة زرنغاري، وعبد الرضا غلزاري، في حين لم يتم تحديد العدد النهائي للضحايا بعد.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن جيش بلاده نفذ "ضربات دفاعية" في جنوب إيران استهدفت منصات صاروخية وقوارب.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن المتحدث باسم القيادة المركزية قوله إن "ضرباتنا جنوبي إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام".

وعلى خلفية هذه التطورات، حذر أبوالفضل شكارتشي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، في مقابلة مع القناة الإخبارية "الجزيرة"، من أن جمهورية إيران مستعدة للحرب، "وفي حال شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هجوماً جديداً، فقد حددت قائمة أهدافها".

وأكد أن الرد على أي اعتداء جديد سيكون مختلفا عما سبق، وسيواجه الأعداء مفاجآت وتكتيكات جديدة، مشيرا إلى أنه إذا دخلت المنطقة جولة جديدة من الحرب، فإن هجمات إيران ستتجاوز حدود المنطقة، وستكون أشد وأثقل وأعنف وأقوى بكثير من الحربين السابقتين.

وأضاف شكارتشي أنه إذا اندلعت الحرب مرة أخرى وتم منع تصدير النفط الإيراني، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستمنع خروج النفط من المنطقة. وبخصوص مضيق هرمز، أوضح أن إيران، بهدف خلق الأمن وحماية التجارة والاقتصاد الدوليين، ستدير هذا الممر المائي الحيوي بحزم وبشكل قاطع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يُعد البيض والزبادي اليوناني من أبرز الخيارات الصحية لوجبة الإفطار، بفضل احتوائهما على البروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن الزبادي اليوناني يتفوّق من حيث كمية البروتين في الحصة الواحدة. فبحسب Very

طب وصحة أيهما أفضل لوجبة الإفطار.. البيض أم الزبادي اليوناني؟

تعبيرية

تكنولوجيا بعيداً عن غوغل.. 6 محركات بحث تستحق التجربة الآن

ب

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة دخلت المجال الجوي الإيراني

وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

عربي ودولي وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

أحمد العوضي

فن ومشاهير أحمد العوضي: لم أتراجع عن وعد الزواج.. وسأعلنه قريباً

ل

أخبار محلية وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

ب

عربي ودولي روسيا تكشف كيف جرى اغتيال القيادات الإيرانية

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

عربي ودولي إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم



 
 






الأكثر مشاهدة

 