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إيران: حددنا أهدافنا ضد إسرائيل في حال نفذت هجومًا

علم ايران
إيران
الإثنين، 21-10-2024 12:18 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إن بلاده حددت جميع الأهداف داخل الأراضي المحتلة، وإنها سترد على أي هجوم إسرائيلي، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.اضافة اعلان


وأكد وزير الخارجية أن إيران حددت كافة الأهداف في الأراضي المحتلة،، معتبرا أن أي هجوم على إيران بمثابة تجاوز لخطوطها الحمراء، وأنه سيتم الرد اللازم على أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو أي هجوم مماثل.
 
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