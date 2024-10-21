إيران: حددنا أهدافنا ضد إسرائيل في حال نفذت هجومًا

وأكد وزير الخارجية أن إيران حددت كافة الأهداف في الأراضي المحتلة،، معتبرا أن أي هجوم على إيران بمثابة تجاوز لخطوطها الحمراء، وأنه سيتم الرد اللازم على أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو أي هجوم مماثل.
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