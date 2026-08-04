إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران

الوكيل الإخباري- قال مصدر إيراني، إنّ خطة مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز لا تزال قيد النقاش مع سلطنة عُمان، مشيرا إلى أنها ستمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخلة إلى المضيق، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

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