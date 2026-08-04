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إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران

علم ايران
إيران
 
الثلاثاء، 04-08-2026 01:44 م

الوكيل الإخباري-   قال مصدر إيراني، إنّ خطة مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز لا تزال قيد النقاش مع سلطنة عُمان، مشيرا إلى أنها ستمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخلة إلى المضيق، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

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وأضاف المصدر أن مسار الملاحة الخاص بالسفن المغادرة من مضيق هرمز سيمر عبر ممر بحري بين إيران وسلطنة عُمان، موضحًا أن مسقط ستسمح للسفن بالمغادرة بعد إخطار طهران.

 
 


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