إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران

وأضاف المصدر أن مسار الملاحة الخاص بالسفن المغادرة من مضيق هرمز سيمر عبر ممر بحري بين إيران وسلطنة عُمان، موضحًا أن مسقط ستسمح للسفن بالمغادرة بعد إخطار طهران.
-
أخبار متعلقة
-
قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة
-
استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز
-
التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة
-
استنفار إسرائيلي على الحدود مع مصر لمواجهة عمليات تهريب
-
لبنان وإسرائيل إلى جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في روما
-
اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق واشنطن
-
بزشكيان: إيران لا تسعى لحرب أوسع نطاقا
-
أرامكو: إغلاق هرمز يكلف العالم أكثر من 100 مليون برميل أسبوعيا