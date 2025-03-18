 
الثلاثاء 2025-03-18 02:19 ص
 

إيران ردا على ترامب: أي عمل عدواني ضدها سيواجه بعواقب وخيمة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 02:08 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت بعثة إيران أن الجمهورية الإسلامية من أن أي عمل عدواني ضدها سيواجه بعواقب وخيمة، وأن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل.

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في خطاب رسمي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قالت بعثة إيران لدى المنظمة الدولية أن الجمهورية الإسلامية "ستدافع بحزم عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية وفقا للقانون الدولي"، 

وعبرت عن قلقها العميق وإدانتها الشديدة لما وصفته بالتصريحات العدوانية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي إدارته.

واتهمت البعثة الإيرانية الإدارة الأمريكية بالسعي إلى تبرير أعمال العدوان وجرائم الحرب التي ارتكبتها واشنطن ضد اليمن، وذلك من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى تهديدها العلني باستخدام القوة.

 
 
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