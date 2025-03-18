إيران ردا على ترامب: أي عمل عدواني ضدها سيواجه بعواقب وخيمة

الوكيل الإخباري- أكدت بعثة إيران أن الجمهورية الإسلامية من أن أي عمل عدواني ضدها سيواجه بعواقب وخيمة، وأن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل.

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