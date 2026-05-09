إيران.. ردنا على الخطة الأمريكية للتسوية لا يزال قيد البحث

السبت، 09-05-2026 12:22 ص

الوكيل الإخباري-  أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي بأن الرد الإيراني على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب لا يزال قيد الدراسة.

وأوضح المتحدث أن الإجراء الذي حصل قبل ليلتين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "دافعو البلاد صفعوا العدو صفعة قوية، وصدوا بكل قوة شر الأعداء".

وأكد المتحدث أن إيران تعيش حالة اسمية من وقف إطلاق النار، مشددا على أن القوات المسلحة مستعدة بكل قوة، وترصد الأوضاع بدقة، مضيفا: "حيثما اقتضت الضرورة سترد بكل قوة على أي اعتداء ومغامرة، لكن يجب القول إن شرّ العدو قد تم دحره".


وفيما يتعلق بالمفاوضات، أشار المتحدث إلى أنها لا تزال قيد الدراسة، متعهدا بالإعلان عن النتيجة النهائية فور التوصل إليها.

 
 


