إيران ستشيّع المرشد الراحل علي خامنئي اعتبارا من 4 تموز

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام رسمية، السبت، أن جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ستبدأ في طهران في 4 تموز، وستختتم بدفنه في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرقي إيران في 9 تموز.

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