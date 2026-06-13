السبت 2026-06-13 06:33 م

إيران ستشيّع المرشد الراحل علي خامنئي اعتبارا من 4 تموز

علم ايران
إيران
 
السبت، 13-06-2026 04:25 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام رسمية، السبت، أن جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ستبدأ في طهران في 4 تموز، وستختتم بدفنه في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرقي إيران في 9 تموز.

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وقُتل خامنئي بغارات إسرائيلية وأميركية على إيران في شباط.

 
 


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