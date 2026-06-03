الأربعاء 2026-06-03 06:03 ص

إيران.. سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم

علم إيران
علم إيران
 
الأربعاء، 03-06-2026 05:34 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر وسكان بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء. اضافة اعلان
 
 


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