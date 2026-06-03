إيران.. سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر وسكان بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء. اضافة اعلان







