 
الخميس 2024-10-31 10:37 م
 

إيران: سنرد بقسوة على هجوم الكيان الصهيوني

علم إيران
علم إيران
الخميس، 31-10-2024 09:49 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مكتب المرشد الإيراني ان هجوم الكيان الصهيوني علينا كان يائسا، وسنرد عليه ردا قاسيا ومؤلما.

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وأضاف "دفاعاتنا منعت طائرات الكيان الصهيوني من اختراق أجوائنا وأضرار الهجوم كانت طفيفة".

 
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