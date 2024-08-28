إيران: سنرد بكل تأكيد على اغتيال هنية

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية محمد باقري أن طهران سترد "بشكل مدروس وبكل تأكيد على جريمة الكيان الصهيوني" اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية. اضافة اعلان





وقال إن الكيان الصهيوني يشعر بالخطر، ولن يتردد في ارتكاب أي جريمة لاستمراره، وفق تعبيره.