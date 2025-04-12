إيران: سنناقش مع أميركا إطارًا لاتفاق نووي محتمل السبت المقبل

وأوضح عراقجي أن الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستُخصص لمناقشة الإطار العام للاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، مرجّحًا أن تُعقد الجولة الثانية يوم السبت المقبل.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات بعد انتهاء المحادثات، أن اللقاء بين الوفدين لم يكن مباشرًا، لكن عقب انتهاء الجلسة، التقى الوفدان الإيراني والأميركي بشكل مقتضب أثناء مغادرتهم موقع المحادثات، وأجروا حديثًا قصيرًا استمر عدة دقائق، بحضور وزير الخارجية العُماني.
وأشار إلى أن "الجانب الأميركي قدّم مجهودًا كبيرًا اليوم لإثبات جديّته في المحادثات"، مؤكدًا أن الأجواء كانت بنّاءة، وشهدت احترامًا متبادلًا.
سكاي نيوز
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