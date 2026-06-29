إيران: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز

وأوضح غريب آبادي، عبر حسابه على منصة "إكس:، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين للمضيق فضلا عن إدارته في المستقبل، وذلك وفقا للاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران وواشنطن هذا الشهر.
وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف جميع الضربات والهجمات المتبادلة، تمهيدا لعقد محادثات في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز.
وبحسب الموقع، أكد مسؤول أميركي رفيع ومسؤول أميركي آخر، إضافة إلى مصدر مطلع، أن الاجتماع سيعقد الثلاثاء، في وقت قال فيه المسؤول الأميركي: "قررنا وقف جميع الأنشطة الحركية"، في إشارة إلى الضربات العسكرية والهجمات.
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