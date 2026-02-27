إيران: على واشنطن عدم "المبالغة بمطالبها" من أجل التوصل إلى اتفاق

11:42 ص

وقال عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن "نجاح هذا المسار يتطلب جديّة وواقعية من الجانب الآخر وتجنّب أي خطوات غير محسوبة والمطالب المبالغ فيها"، بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية.





وقال عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن "نجاح هذا المسار يتطلب جديّة وواقعية من الجانب الآخر وتجنّب أي خطوات غير محسوبة والمطالب المبالغ فيها"، بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية.



والخميس، عبر المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عن خيبة أملهما مما سمعاه من الإيرانيين خلال مفاوضات الخميس، وفق موقع أكسيوس.



وقال موقع أكسيوس إن المحادثات مع الإيرانيين لا تزال مستمرة، برغم إحباط الأميركيين.



وذكرت قناة إم.إس.ناو الخميس، أن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي من المقرر أن يلتقي نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس ومسؤولين آخرين في واشنطن الجمعة؛ لإجراء محادثات في محاولة لتجنب الحرب مع إيران.





