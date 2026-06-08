الإثنين 2026-06-08 08:02 م

إيران: عودة الرحلات الجوية لمسارها الطبيعي

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 07:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية رفع القيود المفروضة على حركة الطيران، مؤكداً عودة المجال الجوي إلى وضعه الطبيعي.اضافة اعلان


وأضاف أن أنشطة الطيران تشهد عودة تدريجية إلى مسارها الطبيعي بعد استئناف العمليات الجوية.
 
 


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