إيران: عودة الرحلات الجوية لمسارها الطبيعي

وأضاف أن أنشطة الطيران تشهد عودة تدريجية إلى مسارها الطبيعي بعد استئناف العمليات الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو الاثنين
-
إسرائيل تتعهد بمواصلة حملتها العسكرية في لبنان رغم تحذيرات إيران
-
وزارة الدفاع السعودية تنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف
-
إجلاء طاقم ناقلة نفط بعد حريق على متنها قبالة سلطنة عمان
-
إعلام عبري: نتنياهو يحسم قرار التصعيد مع إيران
-
مسؤول أمريكي يكذب إسرائيل: هذا الأمر لم يحدث
-
باكستان تكشف آخر تطورات الاتفاق بين أمريكا وإيران
-
بزشكيان: أولويتنا هو الأمن القومي ولن نتراجع أمام أي تهديد