إيران: قتلى ومصابون في هجمات أمريكية إسرائيلية

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل 4 وإصابة 6 في هجوم أمريكي إسرائيلي على مركز ثقافي بمدينة الري جنوبي طهران.

من جهتها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل 7 قتلى في هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف فجر اليوم حيا سكنيا في تبريز شمال غربي البلاد.