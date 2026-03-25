الأربعاء 2026-03-25 12:02 م

إيران: قتلى ومصابون في هجمات أمريكية إسرائيلية

ا
الأربعاء، 25-03-2026 10:43 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل 4 وإصابة 6 في هجوم أمريكي إسرائيلي على مركز ثقافي بمدينة الري جنوبي طهران.

من جهتها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل 7 قتلى في هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف فجر اليوم حيا سكنيا في تبريز شمال غربي البلاد.


كما ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن انفجارات عدة شهدتها مدينة أصفهان وعدد من المدن المجاورة في وسط البلاد.

 
 


gnews

و

ت

٦

ز

ة

