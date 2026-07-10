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إيران .. قتيلان في إطلاق نار خلال مراسم دفن خامنئي في مدينة مشهد

إيران .. قتيلان في إطلاق نار خلال مراسم دفن خامنئي في مدينة مشهد
إيران .. قتيلان في إطلاق نار خلال مراسم دفن خامنئي في مدينة مشهد
 
الجمعة، 10-07-2026 01:19 ص
الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إيرانية بسماع دوي إطلاق نار في مدينة مشهد، حيث تجري مراسم دفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، آية الله علي خامنئي، ما أسفر عن مقتل شخصين من قوات الباسيج.اضافة اعلان


من جانبه، أكد معاون الشؤون الأمنية في محافظة خراسان رضوي، أمير شمقدري، وقوع حادث إطلاق نار في منطقة شارع سرافرازان بمدينة مشهد، أسفر عن مقتل شخصين، وأضاف أن أسباب الحادث وهوية القتيلين لا تزالان غير معروفتين حتى الآن، وأن التحقيقات مستمرة.

ويقع شارع "سرافرازان" غرب مدينة مشهد، على بُعد نحو 17 كيلومتراً من مرقد الإمام الرضا، الذي تُجرى فيه مراسم تشييع ودفن قائد الثورة الإسلامية الراحل، علي خامنئي.

وأسفر الهجوم، الذي نُفِّذ باستخدام أسلحة خفيفة، عن مقتل أحد عناصر الباسيج فوراً في الموقع، فيما توفي الآخر متأثراً بجراحه في المستشفى، وفق المعلومات الأولية.

ولا يزال المنفذان طليقين، فيما تواصل القوات الأمنية جهودها لتحديد هويتهما والقبض عليهما.
 
 


gnews

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