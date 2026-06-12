الجمعة 2026-06-12 08:54 م

إيران: قريبون من التوصل إلى مذكرة تفاهم أقرب من أي وقت مضى

و
أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 06:09 م

الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن إيران والولايات المتحدة قريبتان من التوصل إلى مذكرة تفاهم أقرب من أي وقت مضى.

اضافة اعلان


ودعا عراقجي وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمحتوى مذكرة التفاهم خلال وضع اللمسات النهائية عليها.


وأضاف "سنطلع المواطنين على جميع التفاصيل في الوقت المناسب تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

مناسبات تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية

ز

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة وهذه أماكنها

ز

عربي ودولي باكستان: تم الاتفاق على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة

م

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المعايطة

ن

أخبار محلية حادث تصادم بين 3 مركبات على مدخل نفق شارع مكة في عمّان

ز

أخبار محلية مختصون يدعون إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال

ز

أخبار محلية بلدية الوسطية تخصص شاشة كبيرة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

ت

أخبار محلية طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم المخادمة لإدارة مباراة إسبانيا والرأس الأخضر الاثنين



 
 






الأكثر مشاهدة

 