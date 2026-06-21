إيران: قطاع النفط سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن

08:48 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الأحد، إن قطاع النفط الإيراني سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، إذا حافظت الأطراف الغربية على الالتزام بمضمونه. اضافة اعلان





ونقلت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن باك نجاد القول إن قطاع النفط الإيراني في مرحلة ما بعد الاتفاق سيوفر للاقتصاد العالمي فرصا استثمارية هائلة، ويضم مئات المشاريع الاستثمارية فضلا عن عقود شراكة فنية وتشغيلية جاهزة للتوقيع.





