إيران: قطاع النفط سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن

ونقلت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن باك نجاد القول إن قطاع النفط الإيراني في مرحلة ما بعد الاتفاق سيوفر للاقتصاد العالمي فرصا استثمارية هائلة، ويضم مئات المشاريع الاستثمارية فضلا عن عقود شراكة فنية وتشغيلية جاهزة للتوقيع.
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