إيران: قواتنا ردت على العدوان الأمريكي في إطار الدفاع عن النفس

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن النفس.

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