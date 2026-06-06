السبت 2026-06-06 08:00 م

إيران: قواتنا ردت على العدوان الأمريكي في إطار الدفاع عن النفس

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أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 06:24 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن النفس.

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وقالت إن انتهاك واشنطن المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أنها لا تملك إرادة لخفض التوتر.

 
 


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