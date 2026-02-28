إيران: كل مواقع انطلاق الهجمات الإسرائيلية الأميركية "هدف مشروع"

04:31 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن كل المواقع الضالعة في الضربات الإسرائيلية والأميركية على بلاده، تُعدّ "أهدافا مشروعة" للقوات الإيرانية. اضافة اعلان





وأضاف عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني "تعتبر القوات المسلحة الإيرانية مواقع انطلاق العمليات الأميركية والصهيونية، وكذلك جميع المواقع التي نُفذت منها أعمال ضد العمليات الدفاعية الإيرانية، أهدافا مشروعة".



ونسب التلفزيون الرسمي إلى قائد بالحرس الثوري الإيراني، أن طهران لم تطلق سوى "صواريخ خردة" وستكشف قريبا عن أسلحة غير متوقعة.





