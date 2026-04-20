إيران: لا خطة لدينا حتى الآن للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات

الإثنين، 20-04-2026 11:38 ص

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إنه لا توجد لدى إيران حتى الآن خطة للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بقائي، إن "أمريكا، بسلوكاتها المتناقضة وانتهاكاتها المستمرة لبنود وقف إطلاق النار، أثبتت أنها غير جادة في متابعة المسار الدبلوماسي"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأخيرة لواشنطن، بما في ذلك عدم الالتزام بالاتفاقات الخاصة بلبنان ومحاولة فرض حصار بحري على إيران مما أدى إلى الهجوم على سفينتنا التجارية، هي مثال واضح على "العمل العدواني" وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".

وتابع: "هذا التناقض الواضح بين الأقوال والأفعال يزيد من حدة عدم ثقة الشعب الإيراني بالنوايا الأمريكية؛ لذلك، وبناءً على أولوية المصالح الوطنية، ستتخذ إيران القرار المناسب بشأن استمرار مسار المفاوضات".


وشدد بقائي على أن "الحكومة لا تنسى الخيانات المتكررة لأمريكا للدبلوماسية"، وقال: "من المستحيل نسيان التجارب المكلفة للعام الماضي والخيانات المتكررة لأمريكا للدبلوماسية. واشنطن، في أقل من 9 أشهر، انتهكت القانون الدولي مرتين أثناء المفاوضات، مما أدى إلى استشهاد كبار المسؤولين والمواطنين، وإلحاق الضرر بالممتلكات الوطنية، والاعتداء على كيان إيران".

 
 


أضرار المقالي على صحة الإنسان

ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟

الأمن: أخبار خطف الأطفال إشاعات وتضليل للرأي العام

زلزال قوي يضرب شمال اليابان وتحذيرات من تسونامي بارتفاع 3 أمتار

