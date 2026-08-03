إيران: لا محادثات حاليا مع واشنطن ومباحثات مع عُمان بشأن مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وهناك محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز .

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وأضاف بقائي أن إيران تعمل مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز.