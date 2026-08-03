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إيران: لا محادثات حاليا مع واشنطن ومباحثات مع عُمان بشأن مضيق هرمز

تصعيد جديد في مضيق هرمز .. ناقلتا نفط تتراجعان بعد حادث حريق
مضيق هرمز
 
الإثنين، 03-08-2026 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وهناك محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز .

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وأضاف بقائي أن إيران تعمل مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز.


وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن المسار لا يكفي لإعادة فتح المضيق، إذ سيظل الوضع على حاله ما دام "العدوان" الأميركي مستمرا.

 
 


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