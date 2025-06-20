إيران: لا محادثات في ظل القصف الإسرائيلي .. ورسالة حازمة من عراقجي

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، إن بلاده ليست مستعدة لإجراء محادثات مع أي جهة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. اضافة اعلان





وأضاف عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "بعد مقاومتنا لإسرائيل، أعتقد أن الدول ستنأى بنفسها عن هذا العدوان".



وكانت إسرائيل قد شنّت، فجر الجمعة الماضي، هجومًا واسع النطاق على إيران، استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي، وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.



وقالت إسرائيل إنها تمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني شارف على "نقطة اللاعودة".



وردّت إيران، التي تنفي سعيها لتطوير أسلحة نووية، بإطلاق عشرات الصواريخ على أهداف في إسرائيل، مؤكدة أنها استهدفت منشآت عسكرية.



