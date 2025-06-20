إيران: لا محادثات في ظل القصف الإسرائيلي .. ورسالة حازمة من عراقجي

وأضاف عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "بعد مقاومتنا لإسرائيل، أعتقد أن الدول ستنأى بنفسها عن هذا العدوان".
وكانت إسرائيل قد شنّت، فجر الجمعة الماضي، هجومًا واسع النطاق على إيران، استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي، وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
وقالت إسرائيل إنها تمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني شارف على "نقطة اللاعودة".
وردّت إيران، التي تنفي سعيها لتطوير أسلحة نووية، بإطلاق عشرات الصواريخ على أهداف في إسرائيل، مؤكدة أنها استهدفت منشآت عسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
خامنئي يعلن بدء "عقاب إسرائيل" بعد قصف مركز أمني في بئر السبع
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نعيم قاسم: "لن يعود هناك حزب الله"
-
مقتل 3 من الحرس الثوري بغارات إسرائيلية
-
فيديو .. إسرائيل تستهدف 3 قاذفات صواريخ في إيران
-
صواريخ إيران تفضح التمييز ضد العرب والأجانب بإسرائيل
-
الحرس الثوري يضرب حديقة الفضاء السيبراني في بئر السبع
-
بيسكوف يحذّر: اغتيال خامنئي قد يقود للمجهول ورد موسكو سيكون سلبيًا
-
القضاء الأميركي يمنح ترامب الضوء الأخضر لنشر الحرس الوطني دون موافقة الحاكم