إيران لترامب "المقامر": قد تبدأ الحرب لكننا سننهيها

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الوكيل الإخباري- توعدت طهران، اليوم الإثنين، واشنطن بـ"عواقب وخيمة" ردًا على الضربات الأميركية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية داخل إيران، مع دخول الحرب بين إيران وإسرائيل يومها الحادي عشر. اضافة اعلان





وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، أن "هذا العمل العدواني سيوسّع نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيفتح الطريق لتوسيع الحرب في المنطقة"، مضيفًا في فيديو بثه التلفزيون الرسمي أن "مقاتلي الإسلام سيلحقون بكم عواقب وخيمة لا يمكن توقعها بعمليات قوية وهادفة".



وفي ختام بيانه قال: السيد ترامب، المقامر، قد تبدأ هذه الحرب، لكننا سننهيها.