الإثنين 2025-06-23 10:58 ص
 

إيران لترامب "المقامر": قد تبدأ الحرب لكننا سننهيها

لقطة من فيديو نشرته إيران يُظهر صواريخ أطلقها الحرس الثوري الإسلامي باتجاه إسرائيل
لقطة من فيديو نشرته إيران يُظهر صواريخ أطلقها الحرس الثوري الإسلامي باتجاه إسرائيل
 
الإثنين، 23-06-2025 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   توعدت طهران، اليوم الإثنين، واشنطن بـ"عواقب وخيمة" ردًا على الضربات الأميركية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية داخل إيران، مع دخول الحرب بين إيران وإسرائيل يومها الحادي عشر.اضافة اعلان


وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، أن "هذا العمل العدواني سيوسّع نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيفتح الطريق لتوسيع الحرب في المنطقة"، مضيفًا في فيديو بثه التلفزيون الرسمي أن "مقاتلي الإسلام سيلحقون بكم عواقب وخيمة لا يمكن توقعها بعمليات قوية وهادفة".

وفي ختام بيانه قال: السيد ترامب، المقامر، قد تبدأ هذه الحرب، لكننا سننهيها.
 
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