إيران لترامب "المقامر": قد تبدأ الحرب لكننا سننهيها

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، أن "هذا العمل العدواني سيوسّع نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيفتح الطريق لتوسيع الحرب في المنطقة"، مضيفًا في فيديو بثه التلفزيون الرسمي أن "مقاتلي الإسلام سيلحقون بكم عواقب وخيمة لا يمكن توقعها بعمليات قوية وهادفة".
وفي ختام بيانه قال: السيد ترامب، المقامر، قد تبدأ هذه الحرب، لكننا سننهيها.
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