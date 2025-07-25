إيران: محادثات الجمعة بشأن الملف النووي فرصة "لتصحيح" موقف القوى الأوروبية

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن اجتماع الجمعة في اسطنبول "اختبار في الواقعية للأوروبيين وفرصة قيّمة لتصحيح مواقفهم من المسألة النووية الإيرانية"، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).
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