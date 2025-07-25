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إيران: محادثات الجمعة بشأن الملف النووي فرصة "لتصحيح" موقف القوى الأوروبية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 25-07-2025 10:31 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إيران إن محادثات الجمعة بشأن الملف النووي مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا توفر فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من برنامج طهران النووي.اضافة اعلان


وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن اجتماع الجمعة في اسطنبول "اختبار في الواقعية للأوروبيين وفرصة قيّمة لتصحيح مواقفهم من المسألة النووية الإيرانية"، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).
 
 
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