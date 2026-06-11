إيران: مسؤول بمحافظة بوشهر ينفي إصابة موقع عسكري

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول في محافظة بوشهر الإيرانية إن منطقة في مرتفعات مدينة دشتي تعرضت لاستهداف لم يُعرف مصدره حتى الآن. اضافة اعلان





ونفى المسؤول صحة الأنباء المتداولة بشأن إصابة موقع عسكري في مدينة خورموج جنوبي إيران، مؤكداً أن هذه التقارير غير صحيحة.





