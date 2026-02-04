إيران: مشاورات جارية لتحديد مكان انعقاد المحادثات مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- نقل موقع نورنيوز الإيراني، الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن المشاورات جارية بشأن مكان عقد المحادثات مع الولايات المتحدة.

اضافة اعلان