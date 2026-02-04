الأربعاء 2026-02-04 01:29 ص

إيران: مشاورات جارية لتحديد مكان انعقاد المحادثات مع الولايات المتحدة

نموذج مصغر مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الأربعاء، 04-02-2026 12:24 ص

الوكيل الإخباري-   نقل موقع نورنيوز الإيراني، الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن المشاورات جارية بشأن مكان عقد المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث أنه التخطيط يجري لعقد المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

 
 


