الأحد 2026-03-01 02:43 ص

إيران: مقتل أكثر من 100 طفل بهجوم استهدف مدرسة

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران
إيران
 
الأحد، 01-03-2026 02:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مندوب إيران لدى مجلس الأمن عن مقتل وإصابة مئات المدنيين جراء هجمات أميركية وإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 طفل لقوا حتفهم بهجوم استهدف مدرسة.

اضافة اعلان


ووصف المندوب الاستهداف الأميركي للمدرسة بأنه "جريمة حرب"، معتبرًا أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السعي إلى تغيير النظام في إيران تمثل دليلًا على انتهاك سيادة بلاده.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي إيران: مقتل أكثر من 100 طفل بهجوم استهدف مدرسة

طهران

عربي ودولي رويترز: إيرانيون يحتفلون في طهران ومدن أخرى بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي

مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط

عربي ودولي مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط

الأمن: التعامل مع 73 بلاغا لسقوط أجسام وشظايا في مختلف مناطق المملكة

أخبار محلية الأمن: التعامل مع 73 بلاغا لسقوط أجسام وشظايا في مختلف مناطق المملكة

حالة حرجة بين المصابين بانفجارات تل أبيب ليلة الأحد

عربي ودولي حالة حرجة بين المصابين بانفجارات تل أبيب ليلة الأحد

القيادة المركزية الأمريكية: لا خسائر بشرية في الضربات الإيرانية على قواتنا

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية: لا خسائر بشرية في الضربات الإيرانية على قواتنا

أول تعليق من ترامب على تقارير "مقتل المرشد"

عربي ودولي أول تعليق من ترامب على تقارير "مقتل المرشد"

الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام

عربي ودولي الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام



 






الأكثر مشاهدة