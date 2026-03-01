إيران: مقتل أكثر من 100 طفل بهجوم استهدف مدرسة

الوكيل الإخباري- أعلن مندوب إيران لدى مجلس الأمن عن مقتل وإصابة مئات المدنيين جراء هجمات أميركية وإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 طفل لقوا حتفهم بهجوم استهدف مدرسة.

