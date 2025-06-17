إيران.. مقتل موظفة بهيئة الإذاعة والتلفزيون بعد هجوم إسرائيل أمس

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة أنباء فارس إن موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني قتلت إثر الهجوم الذي نفذته إسرائيل أمس. اضافة اعلان



