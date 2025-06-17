الثلاثاء 2025-06-17 02:28 ص
 

إيران.. مقتل موظفة بهيئة الإذاعة والتلفزيون بعد هجوم إسرائيل أمس

موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الايراني
موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الايراني
 
الثلاثاء، 17-06-2025 01:33 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة أنباء فارس إن موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني قتلت إثر الهجوم الذي نفذته إسرائيل أمس.اضافة اعلان
 
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