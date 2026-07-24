الجمعة 2026-07-24 10:28 ص

إيران: مقتل 55 وإصابة أكثر من 600 بالهجمات الأميركية الأخيرة

إيران: مقتل 55 وإصابة أكثر من 600 بالهجمات الأميركية الأخيرة
إيران: مقتل 55 وإصابة أكثر من 600 بالهجمات الأميركية الأخيرة
 
الجمعة، 24-07-2026 09:13 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، أن 55 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 600 آخرين منذ بدء الهجمات الأميركية الأخيرة على إيران.اضافة اعلان


وأوضحت مصادر أن هذه الحصيلة للقتلى والجرحى الإيرانيين سجلت منذ بدء الغارات الجوية الأميركية في 27 يونيو الماضي وحتى صباح أمس الثالث والعشرين من يوليو الجاري.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عشرات الانفجارات في مناطق عدة جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات سمع دويها في مدن بندر عباس، والأهواز والعميدية ومحيط أنديمشك بمحافظة خوزستان، إضافة إلى دوي انفجار في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز.

 وأشارت وسائل الإعلام إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء هجوم الجيش الأميركي على محيط مدينة الأهواز، حيث سجل أكثر من 20 انفجارا عقب القصف الأميركي.

كما وقعت انفجارات في خنداب في محافظة مركزي وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان وخرم آباد في اقليم لورستان.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات قوية سُمعت في السواحل الجنوبية لجزيرة قشم.
 
 


gnews

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