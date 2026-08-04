الثلاثاء 2026-08-04 08:26 م

إيران: مكتب مجتبى خامنئي يرد على ادعاءات متداولة بشأن استقالة بزشكيان

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 06:55 م
الوكيل الإخباري-   أكدت العلاقات العامة لمكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن المنصات الرسمية التابعة لمكتبه ومكتب حفظ ونشر مؤلفاته هي الجهة الوحيدة المخولة بنشر الرسائل والأخبار المتعلقة به، نافية صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقف منسوبة إليه.اضافة اعلان


وشدد المكتب، في بيان، على أن الرسائل المتداولة التي تتحدث عن رد فعل المرشد تجاه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أو تزعم تقديم الأخير استقالته عدة مرات، لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن نشر مثل هذه الادعاءات يسهم في إثارة البلبلة والانقسام داخل المجتمع. كما أكد البيان أن المرشد دعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ودعم المسؤولين وخدمة النظام، فيما نفت وكالة "إيسنا" الإيرانية أيضاً صحة الأنباء المتداولة بشأن استقالة بزشكيان، معتبرة أنها مجرد شائعات تضر بالثقة العامة.
 
 


gnews

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