إيران: مكتب مجتبى خامنئي يرد على ادعاءات متداولة بشأن استقالة بزشكيان

وشدد المكتب، في بيان، على أن الرسائل المتداولة التي تتحدث عن رد فعل المرشد تجاه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أو تزعم تقديم الأخير استقالته عدة مرات، لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن نشر مثل هذه الادعاءات يسهم في إثارة البلبلة والانقسام داخل المجتمع. كما أكد البيان أن المرشد دعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ودعم المسؤولين وخدمة النظام، فيما نفت وكالة "إيسنا" الإيرانية أيضاً صحة الأنباء المتداولة بشأن استقالة بزشكيان، معتبرة أنها مجرد شائعات تضر بالثقة العامة.
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